Иванов: украинская ГТС опасна для экологии

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов считает, что украинская газотранспортная сеть может представлять опасность для экологии. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Он напомнил, что ГТС была построена еще во время СССР. Она работает с тех пор и ее нельзя назвать надежной. При этом украинские власти никак не пытаются ее модернизировать.

«Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться, и что тогда будет?» — сказал Иванов.