Важное 21 августа 2023, 18:24 Итоговые договоренности саммита БРИКС зафиксируют в Йоханнесбургской декларации Кремль: итоги XV саммита БРИКС зафиксируют в Йоханнесбургской декларации РИА «Новости»

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Окончательные договоренности XV саммита БРИКС, который состоится 22–24 августа, зафиксируют в Йоханнесбургской декларации. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии в формате видеоконференции. Глава государства расскажет участникам саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС в 2024 году. В Йоханнесбургской декларации отразят взгляды стран организации на региональные, финансовые, мировые и экономические проблемы.

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В офисе президента ЮАР ранее сообщили, что участниками саммита станут лидеры Китая, Бразилии и Индии. Желание присоединиться к БРИКС выразили уже как минимум 19 государств. В их числе Аргентина, Алжир, Иран, Тунис, Саудовская Аравия, Турция и Египет.

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил о своем желании лично обсудить с Путиным вопросы повестки предстоящего саммита БРИКС. Делегацию России на мероприятии представит глава МИД Сергей Лавров.