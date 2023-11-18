Мир 18 ноября 2023, 03:22 Итоговую декларацию АТЭС приняли с полным учетом позиции России Оверчук: итоговую декларацию АТЭС приняли с учетом позиции России Pixabay

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Участники АТЭС приняли итоговую декларацию по итогам саммита с полным учетом позиции России. Об этом сообщил глава российской делегации, вице-премьер Алексей Оверчук, его слова привело РИА «Новости».

«Декларация принята путем консенсуса», — сообщил премьер журналистам.

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Оверчук подчеркнул, что в тексте декларации учтена позиция России. Итоговый документ не содержит никаких токсичных политических сюжетов, это рабочий документ по основным экономическим проблемам, пояснил глава делегации. В декларации отмечены проблемы климата и цифровой трансформации.

Оверчук добавил, что прошедший саммит АТЭС российская делегация считает успешным. Сторонам удалось добиться консенсуса, подытожил премьер.

Посол России рассказал, что американцы на полях АТЭС проявляли свое привычное, разнузданное поведение. Американская сторона не скрывает, что считает свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.