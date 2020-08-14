Итоги выборов в Белоруссии отказались комментировать в ЦИК России

«Не был, не наблюдал. То, что вы читаете, то и я читаю», — заявил он.

По данным ЦИК Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко победил на президентских выборах. Он набрал 80,1% голосов избирателей, а его основной конкурент Светлана Тихановская — 10,12%. Штаб оппозиционерки не признал результаты выборов.

После оглашения результатов в республике начались антиправительственные митинги.