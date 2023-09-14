14 сентября 2023, 16:22
Итоги саммита G20 назвали победой России
Spiked: итоги саммита G20 показали победу России над Западом
В итоговое коммюнике саммита G20 не включили осуждение спецоперации России на Украине, несмотря на предпринимаемые США и Европой усилия. Ситуация стала свидетельством серьезной победой РФ и продемонстрировала потерю влияния стран Запада, отметил обозреватель Фрэнк Фуреди в материале для издания Spiked.
«Отсутствие формулировок о „российской агрессии“ имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада», — написал журналист.
Реклама
Фуреди обратил внимание, что в конце концов именно по этой причине западные лидеры смирились с содержанием итоговой декларации в Нью-Дели.
В Вашингтоне, добавил автор материала, прекрасно осознают потерю влияния на международной арене. Белый дом понял, что не способен добиться своего во всех ситуациях.
Журналист подчеркнул, что старому миропорядку приходит конец, а Запад пока не в силах найти в нем свое место.
В МИД России отмечали, что российской делегации на саммите G20 удалось пресечь все попытки «украинизировать» работу формата «Большой двадцатки».
G20
Международные отношения
Россия
Украина
Реклама
Реклама