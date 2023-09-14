Мир 14 сентября 2023, 16:22 Итоги саммита G20 назвали победой России Spiked: итоги саммита G20 показали победу России над Западом РИА «Новости»

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В итоговое коммюнике саммита G20 не включили осуждение спецоперации России на Украине, несмотря на предпринимаемые США и Европой усилия. Ситуация стала свидетельством серьезной победой РФ и продемонстрировала потерю влияния стран Запада, отметил обозреватель Фрэнк Фуреди в материале для издания Spiked.

«Отсутствие формулировок о „российской агрессии“ имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада», — написал журналист.

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Фуреди обратил внимание, что в конце концов именно по этой причине западные лидеры смирились с содержанием итоговой декларации в Нью-Дели.

В Вашингтоне, добавил автор материала, прекрасно осознают потерю влияния на международной арене. Белый дом понял, что не способен добиться своего во всех ситуациях.

Журналист подчеркнул, что старому миропорядку приходит конец, а Запад пока не в силах найти в нем свое место.

В МИД России отмечали, что российской делегации на саммите G20 удалось пресечь все попытки «украинизировать» работу формата «Большой двадцатки».