Итоги расследований о ЧП на «Северных потоках» не стали озвучивать до получения улик | 360°

Мир 26 октября 2022, 16:29 Итоги расследований о ЧП на «Северных потоках» не стали озвучивать до получения улик NYT: Дания, Швеция и Германия не озвучат итоги следствия о диверсии на «СП» без улик РИА "Новости"

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Дания, Германия и Швеция не будут озвучивать результаты расследований о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный — 2» до тех пор, пока не получат неоспоримые доказательства. Командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен пояснил, что такая скрытность связана с тем, что специалисты должны быть полностью уверены в своих выводах, сообщило РИА «Новости».

Кристофферсен добавил, что результаты расследований должны быть основаны на железобетонных фактах, а не просто на предположениях. Поэтому пока у следователей нет доказательств такого уровня, они, вероятно, воздержатся от каких-либо заявлений, пояснил военный в комментарии The New York Times.

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По мнению командующего, публикация разрозненных результатов может вызвать реакции, которые не будут конструктивными.

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ЧП на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российские эксперты еще до расследования западных стран сразу указали на то, что причиной утечек из газопроводов стал саботаж, сообщил RT.