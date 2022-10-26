Итоги расследований о ЧП на «Северных потоках» не стали озвучивать до получения улик | 360°

26 октября 2022, 16:29
Итоги расследований о ЧП на «Северных потоках» не стали озвучивать до получения улик
NYT: Дания, Швеция и Германия не озвучат итоги следствия о диверсии на «СП» без улик
Дания, Германия и Швеция не будут озвучивать результаты расследований о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный — 2» до тех пор, пока не получат неоспоримые доказательства. Командующий датскими ВМС Дании Йенс Кристофферсен пояснил, что такая скрытность связана с тем, что специалисты должны быть полностью уверены в своих выводах, сообщило РИА «Новости».
Кристофферсен добавил, что результаты расследований должны быть основаны на железобетонных фактах, а не просто на предположениях. Поэтому пока у следователей нет доказательств такого уровня, они, вероятно, воздержатся от каких-либо заявлений, пояснил военный в комментарии The New York Times.
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По мнению командующего, публикация разрозненных результатов может вызвать реакции, которые не будут конструктивными.
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ЧП на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российские эксперты еще до расследования западных стран сразу указали на то, что причиной утечек из газопроводов стал саботаж, сообщил RT.
Газопровод Северный поток — 2
Северный поток
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