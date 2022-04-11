Итоги первого тура президентских выборов во Франции прокомментировали в Совфеде

Первый тур президентских выборов завершился во Франции — по его итогам действующий глава страны Эммануэль Макрон лишь на 4% опередил лидера ультраправой националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Итоги первого тура прокомментировал для «Газеты.ru» член комитета Совфеда по международным делам Вадим Деньгин.

По его мнению, первый этап выборов показал такие результаты, поскольку риторика Ле Пен стала близка французам в последние годы — в частности, по вопросам взаимодействия Франции с Россией.

«Не исключено, что большинство граждан Франции устали от каких-то неправильных шагов правительства Макрона, поэтому они пошли голосовать за Ле Пен. При этом у нее появился еще один козырь, за нее призвал отдать голоса Эрик Земмур, которому не удалось пройти во второй тур. Поэтому для Макрона наступают такие тяжелые времена», — считает Деньгин.