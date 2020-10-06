Итоги парламентских выборов в Киргизии могут отменить

Жээнбеков рекомендовал ЦИК тщательно изучить материалы, в которых идет речь о нарушениях. С учетом сложившейся ситуации не исключено, что итоги выборов отменят.

Пресс-секретарь главы Киргизии Толгонай Стамалиева уточнила, что сам Жээнбеков в настоящий момент находится в Бишкеке и контролирует происходящее. Президент уверен в том, что политические силы «поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны».

Жээнбеков делает все, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь речь идет об итогах парламентских выборов, которые прошли в Киргизии накануне.

В республике, заметила Стамалиева, понимают «цену мира и стабильности» — республика уже пережила два народных восстания. Именно поэтому президент и призывает политиков к благоразумию.

Протесты в Бишкеке начались в понедельник. Сторонники партий, которые не преодолели семипроцентный барьер на выборах, вышли на улицы с требованием отменить итоги выборов и провести голосование повторно.

Начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник митингующие ворвались в здание Белого дома. Утром они захватили мэрию Бишкека.