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    06 октября 2020, 07:30

    Итоги парламентских выборов в Киргизии могут отменить

    Александра Ломейко

    Итоги парламентских выборов в Киргизии могут аннулировать. Такую возможность допустил президент республики Сооронбай Жээнбеков, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
    Итоги парламентских выборов в Киргизии могут отменить

    Жээнбеков рекомендовал ЦИК тщательно изучить материалы, в которых идет речь о нарушениях. С учетом сложившейся ситуации не исключено, что итоги выборов отменят.

    Пресс-секретарь главы Киргизии Толгонай Стамалиева уточнила, что сам Жээнбеков в настоящий момент находится в Бишкеке и контролирует происходящее. Президент уверен в том, что политические силы «поставят интересы страны выше своих, не допустят раскола в обществе и других опасений, которые волнуют граждан страны».

    Жээнбеков делает все, чтобы вернуть страну в правовое русло. В первую очередь речь идет об итогах парламентских выборов, которые прошли в Киргизии накануне.

    В республике, заметила Стамалиева, понимают «цену мира и стабильности» — республика уже пережила два народных восстания. Именно поэтому президент и призывает политиков к благоразумию.

    Протесты в Бишкеке начались в понедельник. Сторонники партий, которые не преодолели семипроцентный барьер на выборах, вышли на улицы с требованием отменить итоги выборов и провести голосование повторно.

    Начались столкновения с силовиками. В ночь на вторник митингующие ворвались в здание Белого дома. Утром они захватили мэрию Бишкека.

    Новости SMI.FM