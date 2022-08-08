Итоги операции «Рассвет» подвели в Израиле

Главари террористического движения «Исламский джихад»* уничтожены, заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид в телеобращении к нации. Цели операции «Рассвет» в секторе Газа достигнуты. Выступление премьера транслировали местные каналы, сообщил ТАСС.

«В ходе операции „Рассвет“ Израиль вернул себе инициативу. <…> Все наши цели были достигнуты. Вся военная верхушка „Исламского джихада“* в Газе была уничтожена за три дня», — заявил Лапид.

Одновременно с операцией «Рассвет» на Западном берегу реки Иордан проводилось задержание активистов «Исламского джихада»*. Премьер отметил, что израильское правительство продолжает «политику нулевой терпимости» по отношению к терроризму.

Глава военного ведомства Израиля Бени Ганц обратился к нации после премьера и заявил, что армия и дальше готова наносить превентивные удары по любому противнику, чтобы защиты граждан страны, а также государственный суверенитет и инфраструктуру.

Россия выступила за незамедлительное перемирие в секторе Газа. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов после переговоров с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

«Исламский джихад»* — запрещенная в России террористическая организация.