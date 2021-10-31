Генсек ООН заявил о разочаровании итогами саммита G20

Завершившийся в Риме саммит стран «Большой двадцатки» разочаровал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности „Большой двадцатки“ глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами — но, по крайней мере, они не похоронены», — говорится в сообщении.

Генсек ООН выразил надежду, что на конференции об изменении климата в Дублине страны смогут договориться о снижении выбросов, чтобы потепление Земли достигло пределов в 1,5 градуса.

Вопрос потепления и перехода на низкоуглеродную мировую экономику стали одними из главных на саммите «Большой двадцатки». По итогам встречи участники подписали декларацию, в которой пообещали приложить больше усилий, чтобы ограничить рост глобального потепления в 1,5 градуса.

В документе участники саммита взяли обязательства высадить на Земле один триллион деревьев к 2030 году, чтобы обеспечить большее поглощение углекислого газа и предотвратить эрозию почвы. Планируется, что новые посадки проведут на сильно пострадавших от вырубок и лесных пожаров территориях.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на саммите предложил участникам поддержать проекты по сохранению лесов в России и сельвы в Латинской Америке.

В воскресенье, 31 октября, в Дублине открывается конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Участниками станут представители около 200 стран. На конференции подведут итоги по выполнению Парижского соглашения о сокращении выбросов, подписанного в 2016 году, а также примут новые документы по достижению углеродной нейтральности. Саммит продлится до 12 ноября.