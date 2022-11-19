Мир 19 ноября 2022, 20:35 Итог украинского конфликта определит ситуацию с безопасностью в XXI веке — Пентагон Глава Пентагона Остин: итоги СВО определят ситуацию с безопасностью в текущем столетии РИА «Новости»

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Министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул значение итогов украинского конфликта. В ходе выступления на Форуме по безопасности в Галифаксе он заявил, что от того, как сложится ситуация на Украине, будет зависеть мировая безопасность в XXI веке.

«Итоги [конфликта] на Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом столетии», — отметил глава Пентагона.

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Ллойд Остин подчеркнул, что у России есть «впечатляющее» вооружение. По мнению руководителя американского оборонного ведомства, страна также обладает «огромной армией». Остин добавил, что несмотря на все это Запад продолжит поддержку украинского руководства.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы не желает мира. По его мнению, российским военным якобы нужна «передышка», чтобы затем продолжить выполнение спецоперации. Депутат Госдумы Олег Морозов призвал не относиться серьезно к заявлениям украинского лидера. Он уточнил, что слова Зеленского нужно сверять с позицией его «спонсоров и дрессировщиков».