Итог президентских выборов во Франции оценили в РАН

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров прокомментировал итоги президентских выборов во Франции, на которых действующий глава государства Эммануэль Макрон обошел лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Специалиста процитировало ИА НСН.

По словам Федорова, после победы Макрона главный вопрос заключается в том, удастся ли ему удержать парламентское большинство. Эксперт допустил, что на предстоящих выборах в июне президент Франции не сможет этого сделать, и оппозиционные партии могут занять значительное количество мест в парламенте.

«Если на этих выборах партия Макрона не сможет победить, то придется создавать коалиционное правительство. Это в свою очередь грозит так называемым политическим сожительством. Оно представляет из себя конфигурацию, когда президент представляет одну политическую силу, а премьер-министр — оппозицию», — заметил специалист.