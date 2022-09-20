Итальянцы спели «Катюшу» в поддержку России | 360°

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Итальянцы спели «Катюшу» в поддержку России

Итальянцы запустили флешмоб в поддержку России после запрета «Катюши» в Латвии

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Жители Италии устроили флешмоб в поддержку России — в соцсетях итальянцы поют «Катюшу» после запрета этой песни в Латвии. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания «Известия».

Флешмоб с пением «Катюши» поддержали жители всех уголков Италии, в акции приняли участие целые семьи. Люди таким образом выразили любовь к русской культуре и выступили против дискриминации.

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В Латвии «Катюшу» причислили к символам тоталитаризма. Нарушение закона грозит административным наказанием в виде предупреждения или штрафа от 350 до 2900 евро (от 21 до 173 тысяч рублей). Исполнять «Катюшу» запрещено в общественных местах. Под запрет в Латвии также попал гимн СССР.

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Латвия ввела новые требования для россиян, желающих пересечь границу. Граждан РФ не пускают в Латвию без подписания документа с осуждением действий российских властей. В случае отказа вносят в специальный черный список. С 19 сентября начал действовать запрет на въезд в прибалтийскую страну российских граждан с шенгенскими визами.

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