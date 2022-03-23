Итальянцы вышли на протест против НАТО

Итальянцы вышли на митинг против военного блока НАТО в стране. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт No Muos.

По данным сайта «Политика сегодня», в митинге приняли участие около 125 человек. Они потребовали альянс покинуть авиабазу Сигонелла. Также они выступили за ликвидацию военно-морского ретранслятора спутниковой связи M.U.O.S.

«Своими мерами против населения правительство Италии не способствует миру, а лишь ввязывается в войну, обусловленную развертыванием в последние годы ракет и вооружений НАТО у границ России», — рассказали они.