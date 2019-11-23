Итальянцы воссоздали вино в море по древнегреческой технологии

Виноделы объединились, чтобы воссоздать алкогольный напиток с греческого острова Хисос. Для этого ягоды нужно выдерживать в морской воде рядом с островом Эльба, потом просушить на солнце, а после отправить в глиняные амфоры на брожение.

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Идея попробовать древнегреческое вино возникла в апреле 2018 года, когда Арриги познакомился с профессором энологии в университете Милана. В своих публикациях педагог писал об особенностях вина с греческого острова Хиос, поэтому предложил профессионалу воссоздать напиток на Эльбе. Арриги производит вино в сосудах из терракоты 11 лет, изучил историю виноделия из глины, много экспериментировал с виноградом. Поэтому он одобрил предложение.

Исследователи выяснили, что жители Древней Греции погружали виноград в Эгейское море в деревянных корзинах. В воде морская соль вымывала с ягод налет. Благодаря такой процедуре вино обретало новый вкус, а после добавления в него меда или изюма становилось пригодным к транспортировке на более долгие расстояния. Помимо этого соленая вода в среднем повышала крепость напитка примерно на градус — до 12-13 градусов.

Для производства вина древние греки использовали сорт винограда «ансоника». Он более твердый с почти хрустящей кожурой.

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Эксперимент начался в сентябре 2018 года при научной поддержке университета Пизы. В первый осенний месяц в море погрузили 200 килограммов винограда в плетеных корзинах. Там он пролежал пять дней на глубине семь метров. После этого ягоды достали из моря и подвесили на деревянных жердях для обсыхания, чтобы частично растворить воскообразный налет и подвялить ягоду.

Напиток из винограда, выдержанного в соленой воде, лучше и дольше хранится.

«Винодельческие традиции прошлого можно применить в современности, в том числе с точки зрения потребителя и его вкусов. До нынешнего момента это было больше похоже на авантюру», — призналась профессор факультета аграрных и продовольственных наук университета Пизы Анджела Дзиннаи.

Первая партия вина составила всего 40 бутылок. Нынешней осенью в подводные корзины, а потом и в амфоры отправился новой урожай винограда. Однако вторую партию производители хотят отправить на продажу.