  • Итальянцы воссоздали вино в море по древнегреческой технологии

    23 ноября 2019, 10:53

    Алена Макаренко

    Виноделы-энтузиасты из Тосканы в Италии, местные историки и ученые решили узнать, какое на вкус древнегреческое вино. Для этого они приготовили напиток по технологии, насчитывающей почти 2,5 тысячи лет. Об этом рассказал винодел Антонио Арриги, сообщило РИА «Новости».
    Итальянцы воссоздали вино в море по древнегреческой технологии

    Виноделы объединились, чтобы воссоздать алкогольный напиток с греческого острова Хисос. Для этого ягоды нужно выдерживать в морской воде рядом с островом Эльба, потом просушить на солнце, а после отправить в глиняные амфоры на брожение.

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    Идея попробовать древнегреческое вино возникла в апреле 2018 года, когда Арриги познакомился с профессором энологии в университете Милана. В своих публикациях педагог писал об особенностях вина с греческого острова Хиос, поэтому предложил профессионалу воссоздать напиток на Эльбе. Арриги производит вино в сосудах из терракоты 11 лет, изучил историю виноделия из глины, много экспериментировал с виноградом. Поэтому он одобрил предложение.

    Исследователи выяснили, что жители Древней Греции погружали виноград в Эгейское море в деревянных корзинах. В воде морская соль вымывала с ягод налет. Благодаря такой процедуре вино обретало новый вкус, а после добавления в него меда или изюма становилось пригодным к транспортировке на более долгие расстояния. Помимо этого соленая вода в среднем повышала крепость напитка примерно на градус — до 12-13 градусов.

    Для производства вина древние греки использовали сорт винограда «ансоника». Он более твердый с почти хрустящей кожурой.

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    Эксперимент начался в сентябре 2018 года при научной поддержке университета Пизы. В первый осенний месяц в море погрузили 200 килограммов винограда в плетеных корзинах. Там он пролежал пять дней на глубине семь метров. После этого ягоды достали из моря и подвесили на деревянных жердях для обсыхания, чтобы частично растворить воскообразный налет и подвялить ягоду.

    Напиток из винограда, выдержанного в соленой воде, лучше и дольше хранится.

    «Винодельческие традиции прошлого можно применить в современности, в том числе с точки зрения потребителя и его вкусов. До нынешнего момента это было больше похоже на авантюру», — призналась профессор факультета аграрных и продовольственных наук университета Пизы Анджела Дзиннаи.

    Первая партия вина составила всего 40 бутылок. Нынешней осенью в подводные корзины, а потом и в амфоры отправился новой урожай винограда. Однако вторую партию производители хотят отправить на продажу.