Мир 19 января 2024, 22:34 Итальянцы удивились смелости Путина, окунувшегося в прорубь на Крещение Жители Италии назвали смелым обычаем погружение Путина в купель на Крещение РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин не перестал следовать смелому обычаю — погружению в прорубь на Крещение. Об этом сообщило итальянское издание Italy 24 Press News.

Итальянские журналисты напомнили, что россияне отмечают этот древний обычай в день крещения Христа в реке Иордан.

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«Смелый обычай, если вспомнить суровые зимние температуры азиатского государства, который нынешний президент не преминул соблюдать», — сообщило издание.

В 2022 году российский лидер не стал окунаться в купель, согласившись с предложением Русской православной церки, что не стоит этого делать из-за пандемийных условий.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин традиционно окунулся в прорубь в праздник Крещения Господня. Купание на Крещение проводят в ночь с 18 на 19 января, уточнил RT.

В Подмосковье для этого подготовили более 200 мест, их оборудовали кабинками для переодевания и обогрева, а также осветительными приборами. Безопасность людей обеспечивали более 4,4 тысячи спасателей, а также свыше 700 единиц спецтехники.