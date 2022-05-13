Итальянцы раскритиковали Зеленского за призыв закрыть границы для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский перепутал политическое давление и направление, по которому работает туризм. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти, комментируя призыв украинского лидера к итальянцам не пускать к себе российских туристов.

Предприниматель пояснил, что путешествия представляют собой не просто поездку по другим странам, а контакт с местными жителями, пишет РИА ФАН.

«Это дает возможность для сближения и работы над миром и понимания», — подчеркнул Корти.

Он отметил что призыв президента Украины можно понять, но с точки зрения работы туристической отрасли это странная идея, потому что ее основная задача полностью противоположная.

«Туризм — это дом для каждого», — пояснил собеседник агентства и добавил, что это полностью противоречит предложению Зеленского, который использует политическое давление.

Президент Украины потребовал от властей Италии «дать культурный отпор» российским туристам и закрыть для них границы.