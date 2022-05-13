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    13 мая 2022, 23:42

    Итальянцы раскритиковали Зеленского за призыв закрыть границы для россиян

    Представитель туротрасли Италии исключил закрытие границ для россиян по призыву Зеленского

    Анатолий Минкин

    Президент Украины Владимир Зеленский перепутал политическое давление и направление, по которому работает туризм. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти, комментируя призыв украинского лидера к итальянцам не пускать к себе российских туристов.

    Итальянцы раскритиковали Зеленского за призыв закрыть границы для россиян

    Предприниматель пояснил, что путешествия представляют собой не просто поездку по другим странам, а контакт с местными жителями, пишет РИА ФАН.

    «Это дает возможность для сближения и работы над миром и понимания», — подчеркнул Корти.

    Он отметил что призыв президента Украины можно понять, но с точки зрения работы туристической отрасли это странная идея, потому что ее основная задача полностью противоположная.

    «Туризм — это дом для каждого», — пояснил собеседник агентства и добавил, что это полностью противоречит предложению Зеленского, который использует политическое давление.

    Президент Украины потребовал от властей Италии «дать культурный отпор» российским туристам и закрыть для них границы.