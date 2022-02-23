Итальянцы нашли оригинальный способ попросить властей о признании независимости ДНР и ЛНР

Неравнодушные итальянцы вывесили в Риме баннер с надписью: «Италия, признай республики Донбасса». Судя по фото, опубликованному в соцсетях, призыв разместили на мосту возле Колизея.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги назвал признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик «неприемлемым нарушением демократического суверенитета и территориальной целостности Украины». Тогда же Драги сообщил, что ЕС рассматривает введение новых антироссийских санкций.

Еще за несколько дней до того, как президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, итальянский премьер-министр анонсировал свой возможный визит в Россию для обсуждения ситуации с Украиной.

Россия подписала с лидерами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых они себя провозглашали.

В Евросоюзе пришли к единогласному соглашению о том, что пакет санкций против РФ коснется 27 физических и юридических лиц и 351 депутата Госдумы в связи с положительным голосованием за признание независимости ДНР и ЛНР.

О введении санкций против России также сообщили Австралия и Япония.