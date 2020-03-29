Журналисты итальянской версии издания Huffington Post сообщили, что находящиеся на карантине жители страны столкнулись с финансовыми проблемами. По их мнению, из-за отчаянно тяжелой экономической ситуации «страх скоро станет гневом».

Автор статьи собрал мнения жителей разных городов, которые пожаловались, что им трудно сидеть дома без денег. С проблемами столкнулись и те, кто работает, но еще ни копейки не получил от Фонда гарантирования выплат зарплаты. Безденежье мучает безработных и людей, которые работают «вчерную» и больше не могут выполнять заказы.

Житель Палермо заявил, что не протянет еще одну неделю без денег.

«Я больше не выдерживаю, я банкрот, нас морят голодом», — пожаловалась жительница Бари.

Журналист констатировал, что итальянцы еще не дошли до массовых протестов, но их терпение иссякает.

«Супермаркет „Лидл“ (Lidl) в Палермо осаждает около 20 семей. Полиция и карабинеры вмешиваются как раз в тот момент, когда продуктовые тележки наполнены и люди хотят уйти, не заплатив за товар. Попробуйте спросить у них: почему же вы больше не поете?» — поинтересовался автор статьи.

Из-за пандемии коронавируса в Италии сложилась самая тяжелая в Европе ситуация. Число инфицированных превысило 80 тысяч человек, и свыше десяти тысяч скончались.

Оказавшийся в Бергамо российский врач рассказал, что гробы из города вывозят на военных машинах, так как у родственников нет возможности похоронить усопших дальше, чем 300 км от города.