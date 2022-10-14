Итальянцы изменили отношение к Украине и высказались за переговоры с Россией | 360°

Мир 14 октября 2022, 23:13 Поделиться Telegram

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Viber Итальянцы изменили отношение к Украине и высказались за переговоры с Россией Nicola Porro: 60% итальянцев высказались за проведение переговоров России и Украины Pxhere.com

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С начала кризиса на Украине итальянцы кардинально изменили отношение к Киеву. Теперь большинство жителей выступают за дипломатическое решение проблемы. Об этом сообщил журналист Маттео Миланези в колонке для портала Nicola Porro.

В материале журналист привел результаты прошедшего опроса, согласно которому 60% участников исследования выступили за то, чтобы Украина села за стол переговоров с Россией. Продолжение военной помощи Киеву поддержали лишь 27% респондентов.

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Миланези отметил, что это поразительные результаты, «учитывая, как конфликт изображали с конца февраля».

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«Говорили, что это противостояние между Азией и Европой, возвращение холодной войны, очередное смещение западного геополитического центра тяжести», — уточнил автор колонки.

На настроения итальянцев, по его словам, повлияли проблемы в энергетике. При этом новоизбранный премьер-министр страны Джорджа Мелони выступает за продолжение военной помощи Киеву и приверженность политике НАТО и Евросоюза, отметил автор статьи.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался в беседе с российскими пранкерами Воланом и Лексусом, что киевские власти готовили контрнаступление на юге страны вместе с США и Великобританией.

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