Мир 20 января 2024, 05:07 Итальянцам разрешили «зиговать» на мероприятиях Верховный суд Италии разрешил «зиговать» на памятных мероприятиях Chabe01. Собственная работа, CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Нацистское приветствие с поднятой правой рукой можно использовать на памятных мероприятиях в Италии — это не будет считаться преступлением. Такое решение принял Верховный суд страны, сообщил телеканал RAI.

По информации телеканала, решение суда касалось дела 2016 году. Тогда восемь участников памятной демонстрации использовали нацистское приветствие. Их обвинили в попытке реабилитации фашизма и осудили.

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Осужденные подали апелляцию. Суд постановил, что нацистское приветствие можно использовать в частном порядке или на памятных мероприятиях, когда оно не создает угрозу обществу.

Летом 2023 года две выпускницы школы в Краснодарском крае записали видео, на котором под немецкую музыку «зиговали» у монумента воинам-афганцам. Роликом заинтересовалась полиция. На девушек завели административное дело, по которому им грозит арест до 15 суток или штраф до двух тысяч рублей. После этого подростки опубликовали видео, в котором попросили прощения за свой поступок.