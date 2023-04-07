Мир 07 апреля 2023, 09:40 Итальянцам предложили запретить англицизмы и британское произношение брускетты Парламент Италии обсудит штрафы до 100 тысяч евро за английские слова Unsplash

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Депутат от правящей итальянской партии «Братья Италии» Фабио Рампелли внес в парламент законопроект для борьбы с англицизмами. Он предложил штрафовать за использование британского жаргона, английских слов и аббревиатур в официальных документах, сообщила газета Daily Star.

По подсчетам специалистов, из 800 тысяч слов в итальянской речи около девяти тысяч — английские заимствования. С 2000 года использование английского языка в итальянской речи участилось на 773%. Это обеспокоило политиков и они, по примеру Франции, решили вывести англицизмы из обихода.

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«Италия планирует запретить использование английских слов в отместку за Brexit, как и Франция. <…> Законодательство направлено на то, чтобы изгнать так называемую „англоманию“», — заявил автор статьи.

Фабио Рампелли предложил запретить британский жаргон в официальных итальянских сообщениях, документах, трудовых договорах, внутренних корпоративных регламентах, аббревиатурах и названиях должностей, обязать госслужащих в совершенстве овладеть итальянским и правильно произносить названия. Под запрет попадут такие слова, как «deadline», «briefing», английское произношение «bru-shetta» вместо итальянского «bru-sketta», а также «dispenser» вместо «dispensatore di liquido igienizzante per le mani». За нарушение автор законопроекта преложил ввести штраф на сумму от пяти до 100 тысяч евро.

В словари русского языка за три года внесли более тысячи новых слов, из которых около 30% — англицизмы. Член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Маргарита Русецкая рассказала, что в повседневной речи стали реже склонять слова по падежам, особенно существительные среднего рода с «о» и «е» на конце.