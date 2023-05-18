Мир 18 мая 2023, 02:12 Итальянскую наемницу призвали наказать за службу в ВСУ L’Arena: иностранные журналисты призвали наказать наемницу из Италии за службу в ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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Иностранные журналисты в Донбассе призвали наказать итальянскую наемницу Джули Шифф, которая служит легионером в рядах ВСУ. О «подвигах» девушки рассказало итальянское издание L’Arena.

Шифф вернулась на родину ради медового месяца, однако вскоре она планирует вновь поехать на Украину.

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Иностранные журналисты напомнили, что в Италии предусмотрена уголовная ответственность для итальянцев, принимающих участие в военных действиях на Украине. По закону 24-летняя девушка должна получить несколько лет тюрьмы, а не популярность в СМИ.

Украину уличили в вербовке наемников более чем из 70 стран. Речь идет о странах Северной Америки и Европы, проводящих наиболее агрессивную антироссийскую политику.

Сбежавший с Украины немецкий наемник ранее рассказал, что в ВСУ иностранных легионеров не жалуют. Украинцы используют наемников в качестве пушечного мяса, в рядах ВСУ процветает коррупция. Наемник пожаловался, что на Украине платят мало.