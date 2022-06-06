Итальянскому телеведущему стало плохо после интервью с Захаровой

Ведущий телепрограммы итальянского канала La7 Массимо Джилетти почувствовал себя плохо во время эфира. Это произошло после того, как он пообщался с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналист находился в московской студии телеканала. После того, как он закончил интервью с Захаровой по Skype, он перешел к обсуждению беседы с гостями программы Non è l’Arena. Через несколько минут участники передачи обратили внимание, что с Джилетти что-то явно происходит. После возгласа соведущей «О боже, Массимо, что происходит?! Помогите Массимо!» передача ушла на рекламу. Сам момент инцидента в эфир не попал.

После рекламы объявили, что мужчина испытал «внезапное недомогание». Передачу продолжили без ведущего, однако в скором времени он снова вышел на связь со студией.

Джилетти пояснил, что испытал приступ головокружения из-за недостатка сахара в крови или холодной погоды в Москве. Он также отметил, что первым помощь ему оказал российский телеведущий Владимир Соловьев.