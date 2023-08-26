Мир 26 августа 2023, 11:04 Итальянского журналиста выгнали из прямого эфира из-за слов в адрес Лукаку Football Italia: журналиста выгнали с телепередачи из-за расизма в адрес Лукаку Freepik

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Журналист Луиджи Фурини, поддерживающий «Интер», в эфире телеканала Telelombardia нелицеприятно отозвался о темнокожем нападающем «Челси» Ромелу Лукаку. Представитель СМИ отказался извиняться, его выгнали с передачи, сообщило издание Football Italia.

«Нельзя произносить расистские слова, тем более в прямом эфире. Это не шутки <…> наш коллега допустил ошибку. К нему придется применить строгие меры наказания», — сказал глава телеканала Фабио Равеццани.

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В итальянском языке это слово является особо оскорбительным. Фурини же завил, что не будет извиняться, сославшись на то, что оно часто используется в рэпе. Участвовать в шоу дальше журналисту запретили.

Ромелу Лукаку — 30-летний бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Ромелу — сын профессионального футболиста Роже Лукаку и Адольфин Лукаку.

Ранее стало известно, что нападающий «Челси», бельгиец Ромелу Лукаку перешел в «Интер» на один сезон. Клуб арендовал арендовал Лукаку до конца сезона 2022/23. Футболист уже выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год и помог ему стать чемпионом Италии.