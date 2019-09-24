Итальянского тенора отстранили от выступлений из-за приставаний к хористке
От выступлений в Королевском театре Ковент-Гарден (Лондон) отстранили итальянского тенора Витторио Григоло. Его обвинили в приставаниях к одной из участниц хора. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, 18 сентября в Японии во время оперы Шарля Гуно «Фауст» Григоло, который исполнял главную роль, начал приставать к одной из хористок прямо на глазах у зрителей.
«Члены хора умоляли его остановиться», — рассказал инсайдер.
До конца расследования тенора отстранили от выступлений. Его заменил российский оперный певец Георгий Васильев.