Итальянского тенора отстранили от выступлений из-за приставаний к хористке

По данным издания, 18 сентября в Японии во время оперы Шарля Гуно «Фауст» Григоло, который исполнял главную роль, начал приставать к одной из хористок прямо на глазах у зрителей.

«Члены хора умоляли его остановиться», — рассказал инсайдер.

До конца расследования тенора отстранили от выступлений. Его заменил российский оперный певец Георгий Васильев.