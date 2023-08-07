Мир 07 августа 2023, 14:50 Итальянского бизнесмена насмерть завалило сыром l'Eco di Bergamo: итальянский бизнесмен Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с сыром Freepik

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Итальянский предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб при обрушении стеллажей с 25 тысячами головок сыра. Об этом сообщило издание l’Eco di Bergamo.

Владелец компании по производству сыра грана падано умер на сыроварне в провинции Бергамо. Мужчину нашли заваленного стеллажами и сырными головками.

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«Был запущен эффект домино, когда 25 тысяч сложенных друг на друга колес сыра упали. На работе в сарае стояла машина, подходящая для перемещения сыра: как уже упоминалось, ею пользовался сам Джакомо Кьяппарини», — писало издание.

Инцидент произошел 6 августа около 21:00 в штаб-квартире компании на улице Виа делла Граффиньяна. Один из сотрудников услышал шум, сработала сигнализация. Спасатели начали искать 75-летнего мужчину. Из-за того, что сыра было слишком много, пришлось привлечь дополнительную технику, чтобы убрать его. Тело бизнесмена обнаружили утром 7 августа.