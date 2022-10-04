Итальянский журналист предупредил ЕС о часе расплаты за газовые санкции | 360°

Мир 04 октября 2022, 07:13 Поделиться Telegram

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Viber Итальянский журналист предупредил ЕС о часе расплаты за газовые санкции Замглавреда Il Giornale Порро пригрозил ЕС часом расплаты за необдуманную политику и газ

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Энергетический кризис в Европе начался задолго до конфликта на Украине. Его спровоцировала необдуманная политика и зависимость от российского газа. Для Евросоюза настал час расплаты, заявил в своей колонке заместитель главного редактора Il Giornale Никола Порро.

«Газ для Европы, как вода в пустыне. Забудем о низких потолках и ценах. Продавец делает рынок, даже если этот продавец приводит нас в ужас. <…> К сожалению, мы пришли к часу расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. И то, что мы получим, будет стоить дорого. Вскоре мы должны решить, как поступить с нормированием», — предупредил он.

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Он призвал отказаться от сверхоптимистичных прогнозов и посмотреть правде в глаза. Италия, как и вся Европа, погрузилась в серьезный энергетический кризис, но политики, не обращая на это внимание, продолжают гнуть свою линию, угрожать потолком цен на газ.

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Никола Порро привел целый список аргументов. Во-первых, энергетический кризис в Италии начался в октябре 2021 года, когда единая национальная стоимость энергии увеличилась в пять раз. Во-вторых, страна должна найти поставщика 32 миллиардов кубометров газа вместо России, а это невозможно.

В-третьих, зеленые технологии не могут заменить газ. Компания Enel произвела за полгода 34 гигаватта солнечной энергии по сравнению с 5705 гигаватт гидроэнергии, 2716 гигаватт геотермальной и 8282 гигаватта угольной.

Кроме того, газ используют не только в чистом виде, но и для выработки электричества. Надежды на французские АЭС не оправданы — половина из них требует ремонта.

Журналист призвал политиков отказаться от введения потолка цен на газ и принять правила рынка, иначе в первую очередь пострадают его самые большие потребители — бумажные фабрики, стекольные, керамические и цементные заводы. Он напомнил, что уровень энергетики страны — это первый показатель ее процветания.

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