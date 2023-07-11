Мир 11 июля 2023, 04:08 Итальянский журналист объяснил, зачем США вмешиваются в конфликт на Украине IL Fatto Quotidiano: США затягивают конфликт на Украине, чтобы отсрочить свой крах РИА «Новости»

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Судьба Украины не волнует американских чиновников. Они используют этот конфликт в своих целях, чтобы отсрочить падание американской империи. Такое предположение сделал журналист итальянской газеты IL Fatto Quotidiano Пино Арлакки.

Он заметил, что сейчас уже почти не упоминается о победе ВСУ на фронте. По мнению обозревателя, у президента США Джо Байдена появились более важные задачи, когда он вступил в предвыборную гонку. Поэтому украинский кризис постепенно отходит на второй план. При этом полностью этот вопрос не закроют, так как Белому дому он выгоден.

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«Главная ставка в нынешнем конфликте не имеет к Украине никакого отношения. На карте — время и способ ухода США с капитанского мостика планеты», — написал Арлакки.

Автор статьи выразил уверенность, что американские власти уже понимают, что мир меняется и перестает быть однополярным. Поэтому Штаты стараются максимально отсрочить свой финал.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны одержимы сохранением гегемонии на международной арене. При этом они стремятся навязать свои правила, когда меняются, когда это выгодно.