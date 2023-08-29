29 августа 2023, 07:42
Итальянский журналист д’Орси заявил о невозможности мира, пока Украиной правит Зеленский
Fatto Quotidiano: пока Зеленский является президентом, мира на Украине не будет
Главным препятствием на пути к миру в украинском вопросе стал президент Владимир Зеленский. Из-за политика бои могут длиться еще очень долго. К такому выводу пришел обозреватель итальянской газеты Fatto Quotidiano Анджело д’Орси.
«Я не верю, что взаимопонимания можно будет достичь, пока Зеленский остается у власти», — высказался журналист.
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По его мнению, рано или поздно политическая верхушка Украины попытается «устранить» своего нынешнего правителя.
Д’Орси подчеркнул, что многие европейские руководители уверены: внутри киевского режима совсем скоро начнутся глобальные изменения. Одним из ни станет отстранение Зеленского от должности.
«От „героического борца“ останутся одни воспоминания», — резюмировал обозреватель.
Ранее бывший советник Дуглас Макгрегор выразил мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский после разгрома ВСУ сбежит в Вильнюс.
О возможном побеге украинского лидера из страны также высказывался экс-аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн. По его мнению, Зеленский хороший актер, который лишь играет роль защитника.
Владимир Зеленский
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