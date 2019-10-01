Итальянский тренер был уволен за оскорбление Греты Тунберг. А Шварценеггер подарил ей Tesla

Итальянский футбольный клуб «Гроссето» уволил тренера молодежной команды Томмазо Касалини, публично обозвавшего 16-летнюю эко-активистку Грету Тунберг.

Как сообщила «Газета.ru», об этом объявило руководство клуба на его официальном сайте. Тренер написал в Facebook: «Ш***! Она уже в подходящем возрасте, чтобы работать». Поэтому было принято нелегкое решение о его увольнении.

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«Мы убеждены, что наши сотрудники прежде всего должны стать примером для детей и молодежи, являющейся частью футбольного движения. Тем не менее, мы не считаем возможным стигматизировать человека, который позволил себе легкомысленное заявление и уже за него поплатился», — сказано в сообщении клуба.

Томмазо Касалини уже публично извинился за свой необдуманный пост.

«Я хочу публично извиниться перед всеми, начиная с Греты Тунберг за свой пост, опубликованный на прошлой неделе. Я позволил своему гневу излиться на шведскую активистку в совершенно неприемлемых выражениях. Я очень сожалею», — написал он.

Зато девочку наверняка утешил подарок звезды Голливуда и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Как сообщила компания Tesla, он подарил эко-активистке электромобиль Tesla Model 3. Она стоит от 4,5 до 6,4 миллиона рублей.

Девочка сейчас находится в Канаде, но отказывается передвигаться на машинах, двигающихся на сжигаемом топливе.