Государства Запада нарушили обешание отправить на Украину войска НАТО в случае вооруженного конфликта в стране. Об этом в эфире телеканала La7 заявил итальянский социолог Алессандро Орсини.

По словам Орсини, военнослужащие США, Италии и Франции проводили учения на территории Украины, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского, что в кризисной ситуации НАТО отправит солдат или поможет установить бесполетную зону. Ничего подобного не произошло, в связи с чем эксперт считает, что Запад нанес Украине «удар ножом в спину».

«Я знаю, что НАТО, США, Запад — группа серийных предателей, поэтому я всегда опасался, что рано или поздно мы бросим Украину. По факту мы это уже сделали», — сказал Орсини.

Он также высказал предположение, что одной из причин эскалации стала агрессивная реакция премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на критику президента РФ Владимира Путина темы учений НАТО на Украине. По словам эксперта, «западный выпенджерж» и привел к катастрофе.

Орсини не исключил, что Украину бросят и во второй раз.