Итальянский сенатор предложил «компромиссное решение» по статусу Донбасса

Для окончания конфликта на Украине нужно принять компромиссное решение по статусу Донбасса, причем в выборной процедуре должна участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Возможно, республикам Донбасса стоит дать автономный статус. Таким мнением с РИА «Новости» поделился сенатор от итальянского «Движения пять звезд» Джанлука Феррара.

«Я уже долго говорю о том, что необходимо найти компромисс, потому что война не несет добра ни одной стороне. <…> На Западе нужно говорить не только о войне и вооружениях, но и о перемирии, мире и дипломатии», — считает Феррара.

Сейчас, по словам сенатора, приоритет стоит отдать дипломатии, иначе конфликт «может усугубиться в апокалиптическом ключе».

«Я думаю, что из этой ситуации можно выйти через выборную процедуру, в которой может принять участие ОБСЕ для проверки ее легитимности, возможно, дав этим регионам автономный статус», — добавил Джанлука Феррара.

Он предположил, что продолжение конфликта с более тяжелым вооружением со стороны Украины повлечет аналогичный ответ России, а закончиться все это может третьей мировой и даже «ядерным конфликтом». Выходом будет поиск «середины». Решение по Донбассу может быть принято путем переговоров на основе проведения избирательной консультации, считает представитель «Движения пять звезд».