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    21 апреля 2022, 17:55

    Итальянский сенатор предложил «компромиссное решение» по статусу Донбасса

    Итальянский сенатор Феррара предложил дать автономный статус Донбассу

    Оксана Кириллова

    Для окончания конфликта на Украине нужно принять компромиссное решение по статусу Донбасса, причем в выборной процедуре должна участвовать Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Возможно, республикам Донбасса стоит дать автономный статус. Таким мнением с РИА «Новости» поделился сенатор от итальянского «Движения пять звезд» Джанлука Феррара.

    Итальянский сенатор предложил «компромиссное решение» по статусу Донбасса

    «Я уже долго говорю о том, что необходимо найти компромисс, потому что война не несет добра ни одной стороне. <…> На Западе нужно говорить не только о войне и вооружениях, но и о перемирии, мире и дипломатии», — считает Феррара.

    Сейчас, по словам сенатора, приоритет стоит отдать дипломатии, иначе конфликт «может усугубиться в апокалиптическом ключе».

    «Я думаю, что из этой ситуации можно выйти через выборную процедуру, в которой может принять участие ОБСЕ для проверки ее легитимности, возможно, дав этим регионам автономный статус», — добавил Джанлука Феррара.

    Он предположил, что продолжение конфликта с более тяжелым вооружением со стороны Украины повлечет аналогичный ответ России, а закончиться все это может третьей мировой и даже «ядерным конфликтом». Выходом будет поиск «середины». Решение по Донбассу может быть принято путем переговоров на основе проведения избирательной консультации, считает представитель «Движения пять звезд».