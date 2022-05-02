Итальянский президент осудил нападки на культуру РФ из-за Украины

Президент Италии Серджо Маттарелла назвал контрпродуктивным негативное отношение к русской культуре в свете событий на Украине. Заявление прозвучало 2 мая на церемонии по случаю выдвижения кандидатов на национальную кинопремию «Давид ди Донателло».

«Должное возмущение и осуждение, конечно, не могут относиться к культуре, к великим духовным силам прошлого и их трудам, которые так много дали цивилизации всего мира. Это было бы тяжело и контрпродуктивно для нашей Италии и нашей Европы», — подчеркнул итальянский лидер.

Он добавил, что русская культура «много дала цивилизации всего мира» и ситуация на Украине не может «поставить под сомнение духовные и культурные связи, которые на протяжении веков прочно переплелись в мире культуры Европы».

«Культура не останавливается даже перед лицом войны. Культура объединяет. Она преодолевает границы <…> и имеет фундаментальное значение для воссоздания условий мира», — процитировало Маттареллу РИА «Новости».

Ранее RT написал об «извращенной русофобии» в некоторых странах мира. Отмечалось, что антироссийская кампания «уже не видит берегов».