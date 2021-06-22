Итальянский премьер сделал укол Pfizer от коронавируса после прививки AstraZeneca

Премьер-министру Италии Марио Драги вкололи вторую дозу вакцины от коронавируса. Он выбрал препарат компаний Pfizer/BioNTech, хотя первый раз прививался вакциной AstraZeneca.

О планах сменить вакцину Драги сообщил еще на прошлой неделе. Свое решение итальянский премьер объяснил тем, что после первой дозы препарата Pfizer/BioNTech у него выработалось небольшое количество антител.

«Смешивание доз безопасно», — заявлял премьер-министр. Цитату приводило агентство Reuters.

Теперь местные СМИ сообщили, что Драги получил вторую дозу препарата. От коронавируса уже привилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Она наоборот выбрала в качестве первого препарата AstraZeneca, а второй дозой предпочла вколоть вакцину компании Moderna.

Согласно результатам исследований, смешивание AstraZeneca с другими препаратами может дать больший эффект, чем две дозы одного и того же производителя. При этом жители Италии продолжают спорить о безопасности такого метода вакцинации от коронавируса.