Итальянский премьер: мы намерены и дальше развивать отношения с РФ, КНР и Индией
Итальянский премьер Джузеппе Конте объявил о намерении Рима выстраивать и развивать отношения с главными игроками на геополитическом поле. В частности, речь идет о России, Китае и Индии, передает ТАСС.
Конте сформировал новый Кабмин ИталииПодробнее
«Мы считаем эти отношения крайне важными, но они должны выстраиваться в соответствии с нашей принадлежностью европейскому и североатлантическому пространству», — признался глава итальянского кабмина.
Среди других задач на внешнеполитическом поле Конте отметил урегулирование ливийского кризиса. Что касается дел внутри самой Италии, то премьер-министр заверил, что курс по снижению налогов и обеспечению социального равенства будет продолжен, а районы, пострадавшие от землетрясений, будут восстановлены.
Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что Конте вновь занял пост премьер-министра после того, как заявил о своей отставке.