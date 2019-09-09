Итальянский премьер: мы намерены и дальше развивать отношения с РФ, КНР и Индией

Конте сформировал новый Кабмин Италии Подробнее

«Мы считаем эти отношения крайне важными, но они должны выстраиваться в соответствии с нашей принадлежностью европейскому и североатлантическому пространству», — признался глава итальянского кабмина.

Среди других задач на внешнеполитическом поле Конте отметил урегулирование ливийского кризиса. Что касается дел внутри самой Италии, то премьер-министр заверил, что курс по снижению налогов и обеспечению социального равенства будет продолжен, а районы, пострадавшие от землетрясений, будут восстановлены.

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что Конте вновь занял пост премьер-министра после того, как заявил о своей отставке.