Итальянский премьер Драги обозначил бессилие ЕС в введении антироссийских санкций в газовой сфере

Глава итальянского правительства Марио Драги признал, что у Евросоюза нет достаточных возможностей для введения санкций против РФ в газовой сфере. Об этом написал ТАСС.

По словам премьер-министра, у европейцев максимум есть некоторые экономические факторы сдерживания.

«Однако если бы мы захотели ввести [антироссийские] санкции, затрагивающие газовую сферу, то способны ли мы [страны ЕС] в самом деле это сделать? Мы достаточно сильны? Момент для этого подходящий? Очевидно, что ответ — нет», — цитирует Драги «Русская планета».

По его мнению, ЕС в отношении России должен продолжать проводить «политику вовлечения». Он заметил, что президент РФ Владимир Путин посредством контактов с главой США Джо Байденом «хочет оставаться в таком состоянии переговоров, при котором было бы еще возможным развитие событий, не приводящее к необратимым последствиям».