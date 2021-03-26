Итальянский посол назвал «технической ошибкой» эмбарго на пармезан в России

Посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в РФ, является «технической ошибкой». Дипломат заявил об этом в интервью Forbes.

Итальянский посол заявил, что пармезан не должны были включать в список свежих продуктов, которые запретили ввозить в Россию, поскольку этот сыр вызревает месяцами и не содержит лактозы. По его словам, сейчас этот вопрос изучает Роспотребнадзор. Терраччано добавил, что речи об отмене российских контрсанкций не идет, поскольку в Риме понимают, что эти меры должны быть симметричным ответом.

«Но мы бы хотели, чтобы эта техническая ошибка была исправлена. Это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России», — сказал посол.

Дипломат указал, что, несмотря на сложные отношения Москвы и Брюсселя, в Италии не хотят изоляции России. По его словам, разногласия не должны сказываться на сотрудничестве в других сферах. Терраччано отметил, что важно сохранить Россию в качестве партнера, чтобы поддерживать диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Россия ввела продовольственное эмбарго на поставки продуктов из ЕС в 2014 году. Это было сделано в ответ на санкции, которые Брюссель ввел после присоединения Крыма к РФ.

В Минздраве Италии ранее заявили, что страна нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V».