Итальянский политолог предложил Украине выход из сложившегося кризиса с Россией

Одним из оптимальных способов по деэскслации кризиса на Украине мог бы стать запуск внутри страны дискуссий о возможном избрании нейтралитета. Таким мнением с Lenta.ru поделился итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

Кроме того, по словам политолога, Украине следовало бы активизировать дипломатические контакты и отказаться от заявлений о неизбежности агрессии со стороны России.

«Если Киев инициирует такую дискуссию, НАТО и США должны реалистично подойти к этом вопросу и направить свои усилия на процесс разрядки вместе с Москвой», — пояснил Грациани.

В заключение он отметил, что отказ украинских властей от членства в НАТО на данном этапе выглядит крайне маловероятным сценарием, так как для этого потребуется внести правки в конституцию страны.