Итальянский политолог Грациани назвал опасным вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, если оно произойдет, может ухудшить геополитическую обстановку. Таким мнением с Lenta.ru поделился политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

По его мнению, такое решение усугубило бы ситуацию.

«Кроме того, это негативно отразилось бы на текущих переговорах [между Россией и Украиной] и в будущем создало бы условия для разрастания конфликта», — считает политолог.