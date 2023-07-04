Мир 04 июля 2023, 23:40 Итальянский политик устроил скандал после признания о сексе с сотнями женщин Замминистра культуры Италии Згарби публично похвастался сексом с тысячей женщин Freepik

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Итальянский политик Витторио Згарби заявил, что состоял в сексуальных отношениях с сотнями женщин. После этого его попросили уйти в отставку, сообщило издание Daily Star.

Заместителя министра культуры страны Витторио Згарби поделился подробностями своей личной жизни во время выступления в Национальном музее искусств XXI века в Риме. По словам 71-летнего историка, он «занимался сексом примерно с девятью женщинами в месяц», а всего в его жизни было более полутора тысяч любовниц.

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После этого сотрудники музея и представители партии «Движение пяти звезд» потребовали от политика уйти в отставку. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что музей — не место для подобных вульгарностей. Также он попросил выяснить все подробности.

В итоге, Згарби отказался уходить с поста добровольно. По его словам, кампанию против него устроили «леваки».

Ранее членов парламента Великобритании уличили в связях с работниками секс-индустрии во время зарубежных визитов. Обозреватель газеты The Times Генри Зеффман написал, что политики развлекались с женщинами за счет простых налогоплательщиков.