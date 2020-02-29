Итальянский политик обвинил вкусовые предпочтения китайцев в появлении коронавируса. Пришлось извиниться
Дзайя сравнил предпочтения китайцев и итальянцев в еде.
«Китай заплатил большую цену в этой эпидемии, потому что мы все видели, как они едят живых мышей или что-то в этом роде», — заявил он в эфире телеканала Antenna 3 Nord Est.
Он отметил, что в Венето коронавирусом заболело так мало людей именно потому, что в области высокий уровень гигиены и культуры местных жителей.
Посольство Китая в Италии возмутили слова политика. В ведомстве заявили, что Дзая в такой сложный момент «оклеветал китайский народ». Несмотря на это, посольство отметило, что не принимает его слова за мнение всех итальянцев, ведь страны «плечом к плечу» борются с эпидемией.
В результате президент области извинился за свои слова.
Я прошу прощения, если я задел чьи-то чувстваЛука Дзайя.
По последним данным, число заразившихся в Италии достигло 821 человека. 21 зараженный умер, еще 46 выздоровели.