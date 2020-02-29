Итальянский политик обвинил вкусовые предпочтения китайцев в появлении коронавируса. Пришлось извиниться

Президент итальянской области Венето Лука Дзайя извинился за свои слова о китайцах. Ранее он заявил, что в Китае низкий уровень гигиены, а также высказался в адрес вкусовых предпочтений жителей страны.

Дзайя сравнил предпочтения китайцев и итальянцев в еде.

«Китай заплатил большую цену в этой эпидемии, потому что мы все видели, как они едят живых мышей или что-то в этом роде», — заявил он в эфире телеканала Antenna 3 Nord Est.

Он отметил, что в Венето коронавирусом заболело так мало людей именно потому, что в области высокий уровень гигиены и культуры местных жителей.

Посольство Китая в Италии возмутили слова политика. В ведомстве заявили, что Дзая в такой сложный момент «оклеветал китайский народ». Несмотря на это, посольство отметило, что не принимает его слова за мнение всех итальянцев, ведь страны «плечом к плечу» борются с эпидемией.

В результате президент области извинился за свои слова.

Я прошу прощения, если я задел чьи-то чувства Лука Дзайя.

По последним данным, число заразившихся в Италии достигло 821 человека. 21 зараженный умер, еще 46 выздоровели.