Итальянский подросток захотел засудить родителей-антипрививочников

Родители 17-летнего подростка из Флоренции запретили ему делать прививку от коронавируса, так как считают вакцины гадостью. Чтобы сделать укол, парню нужно их письменное разрешение. Он обратился к адвокатам, чтобы как-то повлиять на своих мать и отца и все-таки пройти вакцинацию.

«Будучи 17-летним, он не может выбирать адвоката напрямую и не может получить прививки без документа от родителей. <…> Пока заявление не дошло до суда. Я постараюсь поговорить с родителями, чтобы они передумали. Иначе дело передадут в трибунал по делам несовершеннолетних и будет назначен специальный куратор от прокуратуры», — приводит РИА «Новости» слова представителя Ассоциации семейных адвокатов Тосканы Джанни Балдини.

По данным местных СМИ, о проблеме подростка, который не может из-за родителей сделать прививку, узнали социальные службы и руководство его школы, которое обратилось за правовой помощью через Министерство образования.

Ранее специалисты Высшего института здоровья Италии провели исследования и выяснили, что в стране сейчас низкий уровень заболеваемости ковидом. В прошлом году Италия была эпицентром пандемии коронавируса в Европе. По данным Университета Джонса Хопкинса, с марта прошлого года итальянские медики выявили более 4,2 миллиона случаев COVID-19. От последствий заражения SARS-CoV-2 умер 127 291 человек.