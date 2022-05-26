Лавров прокомментировал итальянский план урегулирования ситуации на Украине

Италия предложила свой план по мирному урегулированию ситуации на Украине. Это в разговоре с RT прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, он не знаком с планом и информацию о нем получал только из СМИ, поскольку в МИД «никто ничего не передавал».

«Ну хотя бы то, что, как я понимаю из описания ваших коллег, там идет речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии. Ну, это не могут серьезные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать», — заявил министр.