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    26 мая 2022, 22:13

    Лавров прокомментировал итальянский план урегулирования ситуации на Украине

    Полина Гребенщикова

    Италия предложила свой план по мирному урегулированию ситуации на Украине. Это в разговоре с RT прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, он не знаком с планом и информацию о нем получал только из СМИ, поскольку в МИД «никто ничего не передавал».

    «Ну хотя бы то, что, как я понимаю из описания ваших коллег, там идет речь о том, что Крым и Донбасс должны быть частью Украины с предоставлением им широкой автономии. Ну, это не могут серьезные политики, которые хотят добиться результата, а не занимаются саморекламой перед своим электоратом, подобного рода вещи предлагать», — заявил министр.