Мир 30 января 2024, 02:35 Итальянский офицер получил 29 лет тюрьмы за связи с Россией ANSA: офицера Биота приговорили в Риме к 29 годам за шпионаж в пользу России Freepik

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Военный трибунал Рима после рассмотрения апелляции по делу офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу России, принял решение снизить наказание с 30 лет заключения до 29 лет и двух месяцев. Об этом сообщило местное агентство ANSA.

Биота задержали в 2021 году, на парковке в пригороде Рима. При задержании у него нашли коробку с наличными и внешний носитель данных.

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Прокуратура Рима обвинила Биота в разглашении государственной тайны, шпионаже и коррупции. Защита итальянского военного заявила, что ни одной из назначенных по делу проверок не производилось.

Сам ход расследования засекретили, к тому же Вальтеру Биоту не предоставили никаких доказательств его вины. Также 10 дней назад первичная инстанция вынесла приговор офицеру в виде 20 лет заключения.

Ранее в Эстонии задержали россиянина Вячеслава Морозова по делу в шпионаже. Спецслужбы заподозрили профессора Тартуского университета в работе на российские спецслужбы.