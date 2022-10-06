Итальянский модельер Франка Фенди скончалась в Риме | 360°

Мир 06 октября 2022, 15:26 Поделиться Telegram

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Viber Итальянский модельер Франка Фенди скончалась в Риме

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Итальянский модельер Франка Фенди умерла в возрасте 88 лет в Риме. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на la Repubblica.

Фенди и ее четыре сестры управляли домом моды Fendi. Его основали их родители в 1925 году.

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Модельер была главой исторического пункта продаж Fendi в центре Рима. В 1965 году женщины начали сотрудничать с Карлм Лагерфельдом, который долгое время был арт-директором бренда.

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