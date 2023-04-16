Мир 16 апреля 2023, 05:54 Итальянский министр заявил о преодолении зависимости от газа из России Министр энергетики Италии Пикетто-Фратин заявил о преодолении зависимости от газа из РФ Pxhere

Читать 360tv в

Министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин в беседе с Corriere della Sera высказал свое мнение по поводу того, насколько страна зависит от российского топлива.

По его мнению, Рим преодолел зависимость от газа из России. Италия только на 10% закрывает свои энергетические ресурсы с помощью российского топлива.

Реклама

«Мы по сути преодолели зависимость от Москвы [в этом вопросе], нарастив поставки газа по трубопроводам с Востока по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), а также из Африки с новыми соглашениями с Алжиром и Ливией», — заявил Пикетто-Фратин.

Как добавил итальянский министр, покупать «газ по лучшей цене во всем мире» Италии помогают регазификаторы. Это происходит «в ожидании дальнейшего развития энергии из альтернативных источников и понимания, когда можно будет приступить к разработке атомной энергетики четвертого поколения», подчеркнул Пикетто-Фратин.

После отказа ЕС от поставок российского энергоресурса, основными поставщиком сжиженного газа в Европу стали США. Однако гарантий по экспорту от американских властей европейцы так и не получили. Отсутствие долгосрочных контрактов между США и западными странами может повлиять на прекращение поставок СПГ в еврозону. Таким образом, будет нанесен серьезный урон экономике Европы.