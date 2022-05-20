Итальянский критик напал на журналиста, поддерживающего «отмену России»

Культурный спор в прямом эфире итальянского телевидения о притеснении российских артистов перерос в потасовку с рукоприкладством. Бывший замминистра Италии, всемирно известный арт-критик Витторио Згарби накинулся с кулаками на журналиста Джампьеро Мугини за его поддержку «отмены России».

Мугини заявил, что изгнание из Миланской оперы российского дирижера Валерия Гергиева было справедливым. Гергиева выгнали за его отказ публично осудить действия России в ситуации с Украиной. Згабри посчитал такую позицию фашизмом.

«Если российский певец не может приехать в Италию, то это фашизм. Если певцу или дирижеру нельзя в Италию только потому, что он из России, или не допускают российского спортсмена, то это форма фашизма со стороны Запада. Это недопустимо!» — заявил критик.

Мугини призвал бывшего замминистра к спокойствию, тот ответил тем же. Когда у сторон кончились словесные аргументы, дело дошло до кулачного боя с непереводимыми итальянскими идиоматическими выражениями. В числе защитников российской культуры выступил знаменитый певец Аль Бано.