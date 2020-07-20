Итальянский иммунолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса

Ультрафиолетовое излучение значительно ослабит коронавирус. Вторая волна 2019-nCoV будет более легкой. К такому выводу пришли иммунологи Миланского государственного университета и специалисты Национального института астрофизики Италии во время совместного исследования.

«Сейчас никто из нас с уверенностью не может сказать, что точно произойдет. Однако я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», — приводит РИА «Новости» слова профессора Миланского государственного университета Марио Клеричи, который руководил исследованием.

Иммунолог рассказал, что коронавирус серьезно ослабнет после длительного воздействия солнечной радиации в летние месяцы.

«Если раньше мы наблюдали присутствие тысячи активных вирусных частиц, которые могли спровоцировать заболевание, то после продолжительного ультрафиолетового излучения их число уменьшится в десятки раз и сократится до единиц», — добавил Клеричи и подчеркнул, что сейчас ученые и врачи знают о новом вирусе гораздо больше, чем знали в марте.

Ранее исследователи под руководством Клеричи установили, что ультрафиолет даже в малых дозах моментально обезвреживает вирус. В числе причин, по которым вторая волна коронавируса будет легкой, иммунолог назвал готовность медицинской системы к борьбе с инфекцией.

По последним данным, в мире с начала пандемии выявили более 14,5 миллиона случаев COVID-19. Российские медики выявили 777 486 случаев заражения 2019-nCoV (5940 за минувшие сутки).