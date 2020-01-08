Итальянский город отказал Помпео в выдаче почетного гражданства

Помпео посетил Пачентро в октябре прошлого года, отмечается в материале, а уже в ноябре возникла идея вручить ему почетное гражданство.

Но уже в январе местные активисты выступили с требованием не оказывать госсекретарю Соединенных Штатов такую честь после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани.

Однако, по словам мэра итальянского Пачентро Гуидо Анджелилли, еще до жалоб общественников городской совет принял отрицательное решение по вопросу почетной натурализации Майка Помпео.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб 3 января в результате ракетного обстрела американскими военными территории международного аэропорта Багдада. Спецоперация была проведена по приказу лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.